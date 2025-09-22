Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску з 30 верасня па 2 кастрычніка пройдзе II Міжнародны форум па беспілотных апаратах

З 30 верасня па 2 кастрычніка ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце пройдзе II Міжнародны форум па беспілотных апаратах.

Там будзе паднімацца шэраг тэм: ад практычнага прымянення ў эканоміцы да пытанняў адукацыі, навуковых даследаванняў, выпрабаванняў і сертыфікацыі. Асаблівую ўвагу нададуць сістэмам кіравання, навігацыі, сувязі і перадачы даных, выкарыстанню лічбавых тэхналогій і штучнага інтэлекту.

Гасцей чакаюць выставы найноўшых мадэляў дронаў, экскурсіі, майстар-класы і дэманстрацыйныя палёты.

Форум стане пляцоўкай для абмену вопытам і абмеркавання найноўшых дасягненняў і перспектыў у галіне беспілотных тэхналогій.

