У Пасольстве Беларусі ў Маскве ў гонар Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ўрачысты прыём
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У гонар Дня абаронцаў Айчыны ўрачысты прыём адбыўся ў Пасольстве Беларусі ў Маскве. Сярод гасцей - ваенныя аташэ з Лацінскай Амерыкі, Азіі, Афрыкі і Еўропы, а таксама ваенныя эксперты, дыпламаты і палітыкі.
Ваеннае супрацоўніцтва паміж Беларуссю і братэрскай Расіяй носіць стратэгічны характар. Краіны стварылі высокатэхналагічную сістэму ваеннай бяспекі Саюзнай дзяржавы. І сёння, калі свет стаіць на парозе трэцяй сусветнай вайны, менавіта Беларусь - надзейная пункт апоры бяспекі ў еўрапейскім рэгіёне.