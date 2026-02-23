3.73 BYN
У Тбілісі адбылася прэзентацыя тэлеканалаў Белтэлерадыёкампаніі
"Беларусь 24" адкрывае медыярынак Грузіі. У Тбілісі адбылася прэзентацыя тэлеканалаў Белтэлерадыёкампаніі для вядучых правайдараў і кабельных аператараў, а таксама экспертнай супольнасці і беларускай дыяспары.
Прадстаўлены ўнікальны вопыт стварэння ў Беларусі ўласнага тэлеканала "Першы інфармацыйны". Былі прадэманстраваны яго найбольш вядомыя навінавыя і інфармацыйна-аналітычныя праграмы.
Дырэктар Міжнароднага тэлеканала "Беларусь 24" Павел Лазовік расказаў пра ролю гэтага канала ў міжнародным вяшчанні, акцэнтаваўшы ўвагу, што гледачы па ўсім свеце маюць магчымасць глядзець у адкрытым доступе самыя рэйтынгавыя праекты БТ. Пасол Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук адзначыў важнасць узаемадзеяння паміж краінамі ў медыясферы ў сучасных умовах.
Таксама беларуская дэлегацыя наведала Нацыянальную камісію камунікацый Грузіі. Прымаючы бок прапанаваў дапамогу ў арганізацыі вяшчання "Беларусь 24" у рэгіёнах Грузіі.