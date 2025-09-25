3.64 BYN
У Віцебскай вобласці ўжо стартаваў ацяпляльны сезон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Віцебскай вобласці ўжо стартаваў ацяпляльны сезон. Батарэі ўключаюць у дзіцячых садах, школах, бальніцах, музеях, бібліятэках, гасцініцах і іншых сацыяльных аб'ектах паўночнага рэгіёна. На чарзе - жылы фонд і адміністрацыйныя будынкі. Да ацяпляльнага марафона далучыліся і аб'екты сацыяльнай сферы Мінска.
Рашэнне аб падачы цяпла прымаюць мясцовыя ўлады, арыентуючыся на ўмовы надвор'я. У сацыяльных аб'ектах батарэі цяплеюць, калі сярэднесутачная тэмпература на працягу трох сутак запар складае +10 градусаў. У жыллёвым фондзе - калі тэмпература за такі ж перыяд не перавысіць +8.