Удзел у выставе TIBO-2026 возьмуць 70 вядучых IT-кампаній Беларусі і Расіі

XXXI Міжнародная спецыялізаваная выстава TIBO-2026 афіцыйна адкрылася. 70 вядучых гульцоў IT-рынку Беларусі і Расіі з 26 па 29 мая на "Мінск-Арэне" прапанауюць свае прадукты і сэрвісы.

Амаль два дзясяткі профільных секцый закрануць пытанні лічбавізацыі прамысловасці, гандлю і АПК, абароны персанальных даных і інтэлектуальнай уласнасці, працы з вялікімі данымі і выкарыстанне беспілотных сістэм.

Ключавая тэма - "штучны інтэлект - драйвер тэхналагічнага развіцця".

На пляцоўцы "Мінск-Арэны" праходзіць Форум высокіх тэхналогій і лічбавай інфраструктуры, а таксама спецыялізаваная выстава "Транспарт і лагістыка - 2026". Прапанавалі і электрааўто.

