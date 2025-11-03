3.68 BYN
Урад Беларусі зацвердзіў 28 дзяржпраграм на наступную пяцігодку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Савет Міністраў Беларусі зацвердзіў пералік дзяржаўных праграм на 2026-2030 гады. Адпаведны дакумент ад 31 кастрычніка № 602 апублікаваны на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, піша БЕЛТА.
Урад зацвердзіў 28 дзяржпраграм, якія будуць дзейнічаць на працягу наступнай пяцігодкі. Яны датычацца сацыяльна-эканамічнага развіцця і ўключаюць такія напрамкі, як здароўе, фізкультура і спорт, дарогі, будаўніцтва жылля, турызм, культура, навука і адукацыя, энергетыка, прадпрымальніцтва, экалогія, забеспячэнне правапарадку і іншыя. Таксама Саўмін вызначыў міністэрствы, адказныя за выкананне гэтых праграм.
З поўным пералікам праграм і падпраграм можна азнаёміцца на партале Pravo.by.
Пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.