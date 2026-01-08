3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Ва ўборцы снегу задзейнічаны 1,8 тыс. адзінак тэхнікі і амаль 7 тыс. работнікаў ЖКГ па ўсёй Беларусі
Аўтар:Лізавета Сіняк
Больш за 1,8 тыс. адзінак камунальнай спецтэхнікі і амаль 7 тыс. работнікаў ЖКГ прыбіраюць вуліцы і двары беларускіх гарадоў ад снегу.
З самай раніцы да ліквідацыі наступстваў стыхіі далучаюцца прадстаўнікі ўлады і мясцовыя жыхары. Службы ЖКГ гатовы забяспечыць усіх неабходным інвентаром, для гэтага ў кожным раёне Мінска працуюць мабільныя пункты.
У Мінскай вобласці арганізавана работа 130 пунктаў выдачы інвентара. А для тых, хто ўжо зарадзіўся з раніцы ўборкай снегу, ёсць варыянт атрымаць станоўчыя эмоцыі - 10 студзеня адзначаецца Дзень санак.