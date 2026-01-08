Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Ва ўборцы снегу задзейнічаны 1,8 тыс. адзінак тэхнікі і амаль 7 тыс. работнікаў ЖКГ па ўсёй Беларусі

Больш за 1,8 тыс. адзінак камунальнай спецтэхнікі і амаль 7 тыс. работнікаў ЖКГ прыбіраюць вуліцы і двары беларускіх гарадоў ад снегу.

З самай раніцы да ліквідацыі наступстваў стыхіі далучаюцца прадстаўнікі ўлады і мясцовыя жыхары. Службы ЖКГ гатовы забяспечыць усіх неабходным інвентаром, для гэтага ў кожным раёне Мінска працуюць мабільныя пункты.

У Мінскай вобласці арганізавана работа 130 пунктаў выдачы інвентара. А для тых, хто ўжо зарадзіўся з раніцы ўборкай снегу, ёсць варыянт атрымаць станоўчыя эмоцыі - 10 студзеня адзначаецца Дзень санак.

Разделы:

Грамадства