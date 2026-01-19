3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Вернасць доўгу скрозь стагоддзі: інжынерныя войскі Беларусі адзначаюць 325-годдзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Традыцыі доблесці і гераічнасці. 325 гадоў - інжынерным войскам. Прэзідэнт павіншаваў асабісты састаў і ветэранаў інжынерных войскаў Узброеных Сіл Беларусі, адзначыўшы іх значны ўклад у захаванне ваеннай бяспекі дзяржавы.
Сваю гісторыю інжынерныя войскі вядуць з часоў Пятра I, калі ў Маскве была створана "Школа гарматнага або пушкарскага загада". У ёй рыхтавалі ваенных інжынераў і афіцэраў артылерыі. За больш як трохвяковую гісторыю войскі прайшлі складаны баявы шлях, які ўвянчаны воінскай доблесцю і ратнай мужнасцю.
Задачы разнастайныя: інжынерная разведка, навядзенне мастоў і перапраў, размініраванне і ўтылізацыя мін і снарадаў, будаўніцтва інжынерных загарод і равоў, мінных палёў, узрыўныя працы і многае іншае (глядзіце відэа).