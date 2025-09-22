Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вецер, хмарнасць, дажджы: да Беларусі набліжаюцца першыя асеннія замаразкі

У Беларусі наступіла рэзкае асенняе пахаладанне. На краіну абрынулася палярнае ўварванне, тэмпература панізілася практычна на 10 градусаў. Дыскамфорту дабавіў і паўночны вецер. Сіноптыкі прагназуюць у найбліжэйшыя дні замарозкі.

Прычынай такога рэзкага пахаладання з'яўляецца праходжанне актыўнага халоднага фронту, услед за якім чакаецца паступленне арктычных паветраных мас.

Грамадства