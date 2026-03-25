3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Вясновыя палявыя работы набіраюць абароты ў Мінскай вобласці: сяўбу пачалі аграрыі 20 раёнаў
Аўтар:Аляксей Кандраценка
Вясновыя палявыя работы набіраюць абароты ў Мінскай вобласці: сяўбу пачалі аграрыі 20 раёнаў
Поўдзень - першы, а за ім і ўсе рэгіёны: сельгасарганізацыі Мінскай вобласці ўсё актыўней уключаюцца ў вясновыя палявыя работы. Задзейнічана амаль 6 тыс. адзінак тэхнікі. Да сяўбы прыступілі аграрыі 20 раёнаў. Усяго трэба засеяць больш за 70 тыс. га яравых збожжавых, плюс 300 тыс. га кукурузы.
Адначасова "падкорм" угнаеннямі атрымліваюць і азімыя культуры, пасеяныя яшчэ з восені. Хлебаробы Смалявіцкага і Нясвіжскага раёнаў расказалі, як будучы ўраджай умацоўвае мясную жывёлагадоўлю (гл. відэа).