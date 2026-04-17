Вынікі рэспубліканскага суботніка падвялі ў Брэсце, Мазыры і Жыровічах

У Брэсцкай вобласці на суботніку працавалі парадку 350 тыс. чалавек. Галоўнай рабочай пляцоўкай стаў Рэспубліканскі цэнтр патрыятычнага выхавання моладзі на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Кіраўніцтва вобласці і горада, неабыякавыя да сваёй зямлі людзі раўнялі ўчасткі, чысцілі грунт ад будаўнічага смецця - гэта частка вялікай працы па падрыхтоўцы тэрыторыі да добраўпарадкавання.

Асноўная лакацыя ў Гомельскай вобласці - Мазырскі гарадскі радзільны дом. Тут працавалі прадстаўнікі ўлады, медыкі, будаўнікі і жыхары горада. У планах - абнавіць фасад, дах, унутраныя памяшканні, вентыляцыю. Заменяць электраабсталяванне, камунальныя сеткі, мадэрнізуюць харчблок.

У Гродзенскай вобласці добраўпарадкоўвалі амаль 2 тыс. гектараў тэрыторыі. У аграгарадку Жыровічы высаджвалі бярозы, хвоі, елкі. Там, дзе раней стаялі трухлявыя пабудовы, зараз, дзякуючы працы жыхароў рэгіёна, з'явіцца малады лес.