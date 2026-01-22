3.74 BYN
Як прайшоў экзамен на трываласць для адной з механізаваных брыгад Узброеных Cіл
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Быць заўсёды ў поўным узбраенні, а ў выпадку турбулентнасці і патэнцыяльных пагроз - рэагаваць вокамгненна! У краіне працягваецца маштабная праверка Узброеных Сіл. Яе ключавая асаблівасць: Галоўнакамандуючы прыводзіць воінскія часці ў баявую гатоўнасць напрамую, абыходзячы Міністэрства абароны і Генеральны штаб. Галоўная мэта - убачыць аб'ектыўную карціну і рэальны стан войскаў. Трымаць порах сухім вайскоўцаў вымушае становішча на знешнім контуры. Як падкрэслівае Прэзідэнт, Беларусь не імкнецца да вайны, але мы гатовы абараніць інтарэсы краіны (гл. відэа).