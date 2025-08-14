3.72 BYN
З'езд малых гарадоў Беларусі і Расіі. Раскажам, дзе пабывалі ўдзельнікі і пра што дамовіліся
З'езд малых гарадоў Беларусі і Расіі стаў моцным штуршком у развіцці двухбаковых адносін. Па сутнасці гэта ўнікальная пляцоўка для абмену вопытам і выбудоўвання стратэгіі ўзаемадзеяння ў бізнесе, культуры і адукацыі.
Раскажам, дзе пабывалі ўдзельнікі і пра што дамовіліся.
Гродзенская і Ніжагародская вобласці пашыраюць супрацоўніцтва
IV З'езд малых гарадоў Беларусі і Расіі праходзіць адначасова на некалькіх пляцоўках у Гродзенскай вобласці. Асноўная мэта ўдзельнікаў форуму - абмяняцца вопытам, прэзентаваць сумесныя праекты і падпісаць пагадненні аб далейшым супрацоўніцтве.
Альянс раёнаў Гродзенскай вобласці па ўстойлівым развіцці, створаны ў 2021 годзе, стаў асновай для такіх сустрэч. За чатыры гады бакі выбудавалі трывалае супрацоўніцтва ў сферах мясцовага самакіравання, АПК, эканомікі, турызму і маладзёжнай палітыкі (глядзіце відэа).