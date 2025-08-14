"Збяром дзяцей у школу": больш як 300 дзяцей атрымалі школьныя наборы ад Чырвонага Крыжа

У Беларусі працягваецца марафон добрых спраў па дапамозе падрыхтоўкі юных беларусаў да школы.

У цэнтры ўвагі - падтрымка дзяцей-інвалідаў і дзяцей з шматдзетных малазабяспечаных сямей. Напрыклад, школьныя наборы ўжо атрымалі больш як 300 дзяцей у рамках дабрачыннай акцыі "Збяром дзяцей у школу" ад Беларускага Чырвонага Крыжа.