3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
"Збяром дзяцей у школу": больш як 300 дзяцей атрымалі школьныя наборы ад Чырвонага Крыжа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі працягваецца марафон добрых спраў па дапамозе падрыхтоўкі юных беларусаў да школы.
У цэнтры ўвагі - падтрымка дзяцей-інвалідаў і дзяцей з шматдзетных малазабяспечаных сямей. Напрыклад, школьныя наборы ўжо атрымалі больш як 300 дзяцей у рамках дабрачыннай акцыі "Збяром дзяцей у школу" ад Беларускага Чырвонага Крыжа.
Дапамога працягваецца. У 2025 годзе плануецца забяспечыць усім неабходным каля 10 тысяч юных беларусаў.
Дабрачынная акцыя "Збяром дзяцей у школу" ў 2025 годзе прадоўжыцца да 12 верасня. Далучыцца да яе можа кожны ахвочы. Падтрымаць можна двума спосабамі: перадаць школьныя тавары ў пункты збору Чырвонага Крыжа і валанцёрам у гандлёвых пунктах або здзейсніць дабрачынны ўзнос праз сістэму ЕРІП.