Звыш 400 навабранцаў Акадэміі МУС праходзяць падрыхтоўку перад пачаткам навучальнага года

Амаль паўтысячы навабранцаў МУС праходзяць курс маладога байца, каб заслужыць права пачаць 1 верасня навучальны працэс. Фізічная падрыхтоўка, навыкі валодання спецсродкамі, асновы міліцэйскай работы - усё гэта павінны асвоіць хлопцы і дзяўчаты яшчэ да пачатку навучальнага працэсу. Да гэтага навабранцаў чакае ўрачыстае прыняцце прысягі.

Нядаўнія школьнікі адточваюць фізічную, агнявую і тактыка-спецыяльную, страявую падрыхтоўку. Графік, не як у школе, шчыльны, але яны спраўляюцца (падрабязнасці ў відэа).