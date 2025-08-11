3.72 BYN
Звыш 400 навабранцаў Акадэміі МУС праходзяць падрыхтоўку перад пачаткам навучальнага года
Аўтар:Алёна Ляшкевіч
Амаль паўтысячы навабранцаў МУС праходзяць курс маладога байца, каб заслужыць права пачаць 1 верасня навучальны працэс. Фізічная падрыхтоўка, навыкі валодання спецсродкамі, асновы міліцэйскай работы - усё гэта павінны асвоіць хлопцы і дзяўчаты яшчэ да пачатку навучальнага працэсу. Да гэтага навабранцаў чакае ўрачыстае прыняцце прысягі.
Нядаўнія школьнікі адточваюць фізічную, агнявую і тактыка-спецыяльную, страявую падрыхтоўку. Графік, не як у школе, шчыльны, але яны спраўляюцца (падрабязнасці ў відэа).