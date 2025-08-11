2 фізкультурна-аздараўленчыя комплексы для студэнтаў БДУ і БДТУ як падарунак да Дня ведаў

Здаровы лад жыцця - візітная картка Беларусі. У Год добраўпарадкавання ў сталіцы актыўна ўзводзяць спартыўныя аб'екты. У 2025 годзе з'явяцца 2 фізкультурна-аздараўленчыя комплексы для студэнтаў БДУ і БДТУ. Важным дадаткам да комплексаў стануць наяўныя агульнагарадскія спартыўныя пляцоўкі адкрытага тыпу, гэта дапаможа ў арганізацыі адзінага асяроддзя.

Год добраўпарадкавання набірае абароты. У сталіцы актыўна ідзе будаўніцтва некалькіх спартыўных аб'ектаў інфраструктуры. Адзін з іх для студэнтаў БДТУ. Размесціцца ён на вул. Беларускай. У спарткомплексе будзе басейн на 6 дарожак па 25 м, 2 саўны, трэнажорка і зала боксу (падрабязнасці ў відэа).