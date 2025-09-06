7 верасня ў Сочы завершыцца першы этап Кубка Садружнасці па біятлоне

Гледачоў першага этапа Кубка Садружнасці ў праграме чакаюць дзве кантактныя дысцыпліны. Гонкі праследавання завершаць сочынскія старты. Дарэчы, як у хлопцаў, так і ў дзяўчат ёсць выдатныя шанцы атрымаць медаль. Стартавыя лісты фарміраваліся па выніках спрынту і з фінішным адставаннем, таму ў жаночай гонцы ў 11:30 у межах прыкладна хвіліны ад лідара па чарзе стартуюць Ганна Сола, Ірына Шаклеіна і Дзінара Смольская. У 13:00 на старт выйдуць мужчыны, і тут трэцім з адставаннем ад лідара на 17 сек. адправіцца на дыстанцыю Антон Смольскі.