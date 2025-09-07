3.70 BYN
7 верасня завяршыўся 10-ы сезон бегавой падзеі восені "Мінскі паўмарафон"
Самая маштабная бегавая падзея восені "Мінскі паўмарафон" гучна завяршыў свой 10-ы юбілейны сезон. Каля 25 тыс. чалавек сталі ўдзельнікамі свята бегу.
Падзея аб'яднала спартсменаў не толькі Беларусі, прыняць удзел прыехалі госці, напрыклад, з Расіі і Кітая. Атлеты пераадольвалі выбраныя дыстанцыі 5, 10,5 і 21 км па галоўнай дарожнай артэрыі Мінска, стартуючы ля алімпійскага стадыёна "Дынама".
У гэтым сезоне навацыяй Мінскага паўмарафону стала дыстанцыя для пачаткоўцаў 3 км. Як адзначаюць арганізатары, яны ўпэўнены, што ўжо ў 2026 годзе гэтыя маладыя людзі прабягуць 5 км, а можа і 10 км.
Апроч бегу, на стадыёне "Дынама" ўсіх ахвотнікаў чакалі разнастайныя зоны актыўнасцей. Дзясяты Мінскі паўмарафон ужо стаў гісторыяй, таму арганізатары пачалі падрыхтоўку да наступнага мерапрыемства ў 2026 годзе.