Антон і Дзінара Смольскія выйгралі спрынтарскія гонкі чэмпіянату Беларусі

Лідар жаночай зборнай паказала добры ход па дыстанцыі. Найбліжэйшая праследавацельніца Ганна Сола на фінішы ўступіла алімпійскай чэмпіёнцы Пхёнчхана 25 секунд. У мужчын Антон на дыстанцыі 10 км дапусціў толькі адзін промах пры стральбе стоячы, але зрушыць яго з першай пазіцыі гэта не змагло.