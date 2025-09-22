3.63 BYN
Антон і Дзінара Смольскія выйгралі спрынтарскія гонкі чэмпіянату Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вялікі біятлон вярнуўся ў Раўбічы залатым дублем Смольскіх. Дзінара і Антон трыумфальна выйгралі спрынтарскія гонкі чэмпіянату Беларусі.
Лідар жаночай зборнай паказала добры ход па дыстанцыі. Найбліжэйшая праследавацельніца Ганна Сола на фінішы ўступіла алімпійскай чэмпіёнцы Пхёнчхана 25 секунд. У мужчын Антон на дыстанцыі 10 км дапусціў толькі адзін промах пры стральбе стоячы, але зрушыць яго з першай пазіцыі гэта не змагло.
Серабро чэмпіянату краіны сярод мужчын заваяваў Максім Варабей, бронзавая ўзнагарода апынулася ў Дзмітрыя Лазоўскага. Першынство Беларусі працягнецца 25 верасня мас-стартамі.