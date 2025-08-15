3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Арганізатары паказалі, як будзе выглядаць медаль Мінскага паўмарафону - 2025
Цэнтральныя вуліцы сталіцы ў спартыўным руху - самая масавая бегавая падзея, можна быць упэўненым, збярэ дзясяткі тысяч аматараў спорту і здаровага ладу жыцця з усіх куткоў свету.
Актыўная падрыхтоўка да Мінскага паўмарафону зараз у самым разгары. 7 верасня фестываль адзначыць юбілей - 10 гадоў. Рэгістрацыя пакуль адкрыта, але арганізатары просяць паспяшацца, слотаў застаецца ўсё менш. Ужо зарэгістраваны бегуны з 14 краін. Эксклюзіўна для "Першага інфармацыйнага" ў нашай Федэрацыі лёгкай атлетыкі распавялі, чым будуць здзіўляць удзельнікаў.
Дзмітрый Дзямідзік, намеснік старшыні Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі:
"Сёлета з'явілася новая абсалютна сацыяльная дыстанцыя для студэнтаў і школьнікаў. Яны могуць бясплатна зарэгістравацца, атрымаць нумар і прабегчы 3 кіламетры. Шмат будзе пунктаў падтрымкі на трасе. Будзе ўсталявана вялікая сцэна ў цэнтры, дзе будзе выступаць дыджэй. Але калі мы гаворым пра зоны актыўнасці, яны ўсё ж будуць размешчаны на чацвёртым узроўні".
Дзмітрый Дзямідзік эксклюзіўна паказаў "Першаму інфармацыйнаму" медаль. "Ён нядаўна зроблены. Гэта першы кадр гэтага медалю. Намаляваны нашы славутасці, 10 гадоў, лагатып і дыстанцыя".
Арганізатары падкрэсліваюць, што яшчэ можна паспець падрыхтавацца да самай папулярнай дыстанцыі - 5 кіламетраў, нават калі вы ніколі ў сваім жыцці не бегалі.