Барацьба на III Гульнях краін СНД працягнецца ў 8 відах спорту
2 кастрычніка на III Гульнях краін СНД будзе пераадолены экватар. У гэты чацвер - роўна сярэдзіна мультыспартыўнага форуму.
Пакуль зборная Беларусі трымаецца ў тройцы медальнага заліку, уступаючы выключна камандам Расіі і Азербайджана. Перад стартам дэкларавалася, што беларуская дружына павінна трапіць у ТОП-3 па выніках.
Азербайджан да Гульняў краін СНД рыхтаваўся. Раней дзяржава мела вопыт правядзення буйных падзей - I Еўрапейскія гульні, Гульні ісламскай салідарнасці, гонкі "Формулы-1". Тут захавана багатая спартыўная спадчына. Але да бягучага форуму матэрыяльную базу абнавілі і ўвялі ў эксплуатацыю два аб'екты - Гянджынскі гарадскі стадыён і Еўлахскі алімпійскі комплекс.
Праца людзей на мультыспартыўным форуме залежыць ад поспехаў і вынікаў атлетаў. Фатографы і тэлеаператары працуюць, каб перадаць яркія эмоцыі як спартсменаў, так і гледачоў. Журналісты застаюцца заўсёды ў пагоні за лепшым інтэрв'ю (больш падрабязна – глядзіце відэа).