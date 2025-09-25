Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Беларускі Клімовіч і Фурман - бронзавыя прызёры ЧС па акадэмічным веславанні

Беларускі Таццяна Клімовіч і Алена Фурман - бронзавыя прызёры чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні. У двойцы парнай нашы дзяўчаты пераадолелі дыстанцыю 2 кіламетра за 6 хвілін 53,26 секунды.

Акрамя гэтага, сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у Парыжы Яўген Залатой прабіўся ў фінал мужчынскай адзіночкі. Сваю барацьбу за медалі спартсмен правядзе ў нядзелю. Пул сапернікаў сабраўся няпросты. Канкурэнцыю беларусу складуць алімпійскія чэмпіёны з Грэцыі і Германіі, а таксама прызёр Гульняў чатырохгоддзя ў Парыжы - галандзец Сымон ван Дорп.

Разделы:

Спорт