Беларускія атлеты працягваюць утрымліваць пазіцыі лідараў у агульным заліку III Гульняў краін СНД
Аўтар:Андрэй Казлоў
Беларускія атлеты працягваюць утрымліваць пазіцыі ў пуле лідараў агульнага заліку III Гульняў краін СНД, самае галоўнае - выяўляюць сябе як адзіная каманда на галоўным спартыўным форуме года.
Нашы плыўцы зноў паказалі сябе як спартсмены з вялікай літары, а беларуска Анастасія Васіленка тройчы паднімаліся на п'едэстал пашаны. 1 кастрычніка дачакаліся на форуме двухразовага алімпійскага чэмпіёна Івана Літвіновіча, які ў бліскучым стылі выйграў кваліфікацыю. Зараз яшчэ зусім малады чалавек - упрыгажэнне любога спартыўнага топ-форуму. 1 кастрычніка ў Азербайджане ён упэўнена ступіў з кваліфікацыі ў фінал з першага месца. Фінал адбудзецца ўжо заўтра (падрабязнасці ў відэа).