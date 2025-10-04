Беларускія весляры заваявалі 6 залатых і 2 бронзавыя ўзнагароды на III Гульнях краін СНД

Дзясяты дзень спаборніцтваў на III Гульнях краін СНД падарыў масу ўзнагарод і эмоцый. Беларускія атлеты працягваюць пагоню за гаспадарамі старту ў медальным заліку. Пакуль зборная Сінявокай уваходзіць у топ-3 агульнага пратакола.

Вучэбна-спартыўны алімпійскі комплекс "Кюр" сапраўды стаў удалым для беларускай каманды. Крыху раней тхэквандысты заваявалі 3 залатыя медалі, напярэдадні каратысты выйгралі яшчэ адно золата, а акадэмікі, байдарачнікі і канаісты парадавалі цэлым россыпам узнагарод.

У ранішняй сесіі былі адразу 4 залатыя медалі. Завяршыліся заезды вячэрняй праграмы. Дзмітрый Серабро, акадэмік, фінішаваў трэцім. Іван Бадытчык у байдарцы-адзіночцы на 200 метраў таксама заваяваў медаль. Іван Харужы і Аляксей Маглюй у каноэ-двойцы на 200 метраў паказалі выдатны спрынт (падрабязнасці ў відэа).