Беларусы заваявалі 12 медалёў на адкрытым чэмпіянаце Расіі па парашутным спорце

Нацыянальная каманда Беларусі заваявала 12 узнагарод на адкрытым чэмпіянаце Расіі па парашутным спорце.

Вялікі ўклад у беларускую скарбонку ўнёс лідар зборнай Алег Фамін, які, акрамя групавых практыкаванняў, заваяваў золата ў індывідуальных - дакладнасці прызямлення і дваябор'і.

За плячамі вопытнага спартсмена ўжо 16 тыс. скачкоў. З вышыні птушынага палёту ён бачыў многія краіны.

Усяго чэмпіянат Расіі па парашутным спорце сабраў 14 мужчынскіх і 7 жаночых калектываў.

