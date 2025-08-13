3.72 BYN
Беларусы заваявалі 12 медалёў на адкрытым чэмпіянаце Расіі па парашутным спорце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нацыянальная каманда Беларусі заваявала 12 узнагарод на адкрытым чэмпіянаце Расіі па парашутным спорце.
Вялікі ўклад у беларускую скарбонку ўнёс лідар зборнай Алег Фамін, які, акрамя групавых практыкаванняў, заваяваў золата ў індывідуальных - дакладнасці прызямлення і дваябор'і.
За плячамі вопытнага спартсмена ўжо 16 тыс. скачкоў. З вышыні птушынага палёту ён бачыў многія краіны.
Усяго чэмпіянат Расіі па парашутным спорце сабраў 14 мужчынскіх і 7 жаночых калектываў.
Фота beldosaaf.by