3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Браты Протасы з'явіліся на "Барысаў-Арэне" - якія эмоцыі перапаўняюць спартсменаў
Аўтар:Андрэй Казлоў
Восенню пачынаецца адразу некалькі хакейных спаборніцтваў, за якімі ўсё больш уважліва сочыць беларускі глядач. Нашы хакеісты паказваюць свой клас на льдах хатняй Экстралігі, Кантынентальнай хакейнай лігі, і, вядома ж, НХЛ, у якой гуляюць лепшыя хакеісты сучаснасці. Прыемна і справядліва, што за акіянам нашы хлопцы ў мінулым сезоне паставілі шэраг рэкордаў і па колькасці вылучаных на драфце, і па колькасці тых, хто згуляў у форме клубаў НХЛ.
Але гісторыя хакеістаў з прозвішчам Протас унікальная (глядзіце відэа).