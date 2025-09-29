Бронзавыя прызёры чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні вярнуліся дахаты

Кветкі, усмешкі і апладысменты - прадстаўнікі федэрацыі, родныя і блізкія цяпло сустрэлі дзяўчат у Нацыянальным аэрапорце Мінск. У інтэрв'ю "Першаму інфармацыйнаму" спартсменкі прызналіся ў тым, што падтрымку адчувалі і за тысячы кіламетраў.

Нагадаем, што яшчэ адзін бронзавы медаль у скарбонку нашай каманды прынёс Яўген Залатой. Прызёр Алімпійскіх гульняў у Парыжы ў пачатку лета таксама стаў чэмпіёнам Еўропы, а пасля поспеху на планетарным форуме гэты сезон адважна можна назваць адным з самых паспяховых у кар'еры беларускага спартсмена.