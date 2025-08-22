3.70 BYN
Чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў Мілане: беларусы выступяць у трох гонках
У Мілане працягваецца чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ. Сёння чацвёрты спаборніцкі дзень. У ранішнюю сесію адбудуцца паўфінальныя заезды. А вось у вячэрнюю праграму трэба будзе пахварэць за нашых! У раскладзе - шэсць вырашальных гонак. У трох з іх будзе беларускі інтарэс.
На каралеўскай "тысячы" ў мужчын заяўлены Уладзіслаў Кравец. Дзве дыстанцыі рыхтуюць прадстаўнікі айчыннага каноэ. Мужчынская чацвёрка пойдзе дыстанцыю 500 м. Тандэм Юліі Трушкінай і Іны Нядзелькінай выступяць у суперкароткім спрынце 200 м.
На чэмпіянаце свету будзе разыграна 12 камплектаў узнагарод у канаістаў і 12 у байдарачнікаў. У нашай флатыліі ўжо ёсць бронза. Напярэдадні трэцімі сталі дзяўчаты ў байдарцы-чацвёрцы на 500 м. На планетарнай рэгаце выступаюць прадстаўнікі больш чым 70 краін. А гэта 625 атлетаў.