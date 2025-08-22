Чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў Мілане: беларусы выступяць у трох гонках

У Мілане працягваецца чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ. Сёння чацвёрты спаборніцкі дзень. У ранішнюю сесію адбудуцца паўфінальныя заезды. А вось у вячэрнюю праграму трэба будзе пахварэць за нашых! У раскладзе - шэсць вырашальных гонак. У трох з іх будзе беларускі інтарэс.