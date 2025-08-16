3.72 BYN
Футбалісткі "Дынама-БДУФК" заваявалі свой 6-ты трафей Кубка Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Футбалісткі "Дынама-БДУФК" шосты раз у гісторыі клуба паднялі кубак Беларусі.
На стадыёне ў Баранавічах дзяўчаты сустрэліся са сваімі прынцыповымі саперніцамі - футбалісткамі "Мінска". Калектывы далёка не першы раз сыходзяцца менавіта ў фінальных супрацьстаяннях. Усе галявыя моманты прыпалі на першую палову сустрэчы. "Бела-сінія" адрозніліся двойчы - па голе на свой рахунак запісалі Зарына Капусціна і Ганна Сіняўская. "Гараджанкі" ж адказалі аднойчы, стараннямі Анастасіі Шупо. Выніковыя лічбы на табло - 2:1.
Яшчэ раз адзначым, для футбалістак "Дынама-БДУФК" гэты трафей стаў шостым у калекцыі. Больш Кубак Беларусі бралі толькі "Мінск" - 8 разоў, і "Бабруйчанка", у якой было 10 пераможных фіналаў.