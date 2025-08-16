Футбалісткі "Дынама-БДУФК" заваявалі свой 6-ты трафей Кубка Беларусі

Яшчэ раз адзначым, для футбалістак "Дынама-БДУФК" гэты трафей стаў шостым у калекцыі. Больш Кубак Беларусі бралі толькі "Мінск" - 8 разоў, і "Бабруйчанка", у якой было 10 пераможных фіналаў.