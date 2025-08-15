3.72 BYN
Футбол, дартс, валейбол і стральба. Журналісты Беларусі памераюцца сіламі на спартакіядзе ў Стайках
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хуткія, разумныя, моцныя. Ужо традыцыйна Рэспубліканская спартакіяда аб'ядноўвае працаўнікоў СМІ ў адзіным жаданні памерацца сіламі і ўбачыць калег у нефармальным становішчы. І прайсці паблізу такой эмацыйнай падзеі немагчыма.
У Стайках сабраліся каля паўтысячы журналістаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, якія гатовы змагацца ў розных відах спорту: ад дартса і футбола да валейбола і стральбы.
На гэты момант ужо адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця Спартакіяды з удзелам каманды Белтэлерадыёкампаніі. Будзем сачыць за спартыўнымі баталіямі і, вядома, жадаем нашай камандзе яркіх перамог.