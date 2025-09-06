3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
"Глабальнае мерапрыемства" - удзельнікі Мінскага паўмарафона рыхтуюцца да старту
Мінскі паўмарафон гучна адкрыў свой 10-ты сезон. Нацыянальны алімпійскі стадыён "Дынама" збярэ 7 верасня каля 25 тыс. прафесіяналаў і аматараў бегу з 15 краін.
Карэспандэнты "Першага інфармацыйнага" таксама на старце, таму змаглі сабраць першыя эмоцыі спартыўнага свята.
На праспекце Незалежнасці ўжо можна ўбачыць першых бегуноў. Быў дадзены старт забегу на дыстанцыі 10,5 км, і ўжо на стартавай рысе збіраюцца спартсмены, хто вырашыўся прабегчы поўныя 21 км. Варта адзначыць, што ва ўсіх удзельнікаў гараць вочы.
"Выдатны, бадзёры настрой. Усё супер, бо гэта ж глабальнае мерапрыемства, у якім прыемна паўдзельнічаць", - падзяліўся эмоцыямі адзін з удзельнікаў паўмарафона.
Фініш спартсменаў у ядры алімпійскага стадыёна "Дынама" - любімая традыцыя ўсіх удзельнікаў. Мінскі паўмарафон - гэта не толькі пра бег. На гэты момант ля стадыёна "Дынама" ужо працуюць розныя зоны актыўнасцяў, дзе можа ўзяць удзел кожны ахвочы.
Нагадаем, што ў цэнтры Мінска перакрыты рух на некаторых вуліцах.