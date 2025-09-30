3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
III Гульні краін СНД: 1 кастрычніка адбудзецца матч паміж валейбольнымі зборнымі Беларусі і Расіі
Беларускія атлеты працягваюць утрымліваць лідзіруючыя пазіцыі агульнага заліку III Гульняў краін СНД у Азербайджане. Сярод нашай зборнай ужо можна разглядзець узыходзячых зорак вялікага спорту! Сёння чарговы дзень, які можа нам прынесці ўзнагароды.
Кантрасты Азербайджана і ў прыватнасці буйнога горада Гянджа ўражваюць іншага назіральніка. Хлапчукі і дзяўчынкі на вуліцы цябе сустракаюць як дарагога госця, а першы сустрэчны імкнецца дапамагчы або падказаць. У гэтым жыхары вельмі падобныя з беларусамі.
Менавіта ў Гянджы з'явіўся на свет знакаміты кампазітар Гамбар Гусейнлі, які вядомы, у тым ліку і музычнымі творамі для дзяцей.
У цэнтры Гянджы, сталіцы III Гульняў краін СНД, кожны дзень працуе фан-зона, у якой выступаюць музычныя групы і дзіджэі, а беларускія спартсмены карыстаюцца вялікай папулярнасцю.
Марафон, які са старту III Гульняў краін СНД адкрылі нашы плыўцы, 1 кастрычніка проста абавязаны атрымаць медальны працяг, бо нашы хлопцы перасягнулі ўжо колькасць залатых узнагарод, якія былі ў Беларусі на дамашніх Гульнях СНД у 2023 годзе.
За беларускіх плыўцоў хварэлі нашы валейбалісткі-прыгажуні. Дзяўчаты стартавалі ў групе ўпэўненай перамогай над Кыргызстанам. 1 кастрычніка пройдзе гульня супраць фаварыта форуму - каманды Расіі.