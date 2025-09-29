III Гульні краін СНД - 2025: Беларусь у першай тройцы мультыспартыўнага форуму

Вялікі поспех беларускіх плыўцоў у ранішняй сесіі дазваляе зборнай Беларусі ісці ў тройцы агульнага заліку III Гульняў краін СНД. У Азербайджане працягваецца галоўны спартыўны форум 2025 года, і на старце нас асабліва радуюць хлопцы і дзяўчаты каманды па плаванні.

30 верасня адбыўся шэраг прыгожых поспехаў, у тым ліку серабро ў дзяўчат у эстафеце. Золата заваяваў наш таленавіты Мікіта Лях (падрабязнасці ў відэа).