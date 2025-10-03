Глядзець анлайнПраграма ТБ
III Гульні краін СНД: беларускія спартсмены будуць змагацца за золата ў барацьбе

Адным з месцаў прыцягнення ўвагі беларускіх прыхільнікаў спорту на III Гульнях краін СНД 4 кастрычніка становіцца дыван барцоў. Бо сваю праграму на галоўным форуме года завершаць увечары дзяўчыаты і хлопцы ў вольнай барацьбе.

Яшчэ напярэдадні гэты від спорту прынёс нам шэраг узнагарод, з якіх два медалі - залатыя. І такі тэмп напэўна сёння хочуць вытрымаць нашы атлеты (падрабязнасці ў відэа).

