3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
III Гульні краін СНД: беларусы выйгралі 2 сярэбраныя медалі ў грэка-рымскай барацьбе
Аўтар:Андрэй Казлоў
Бліскучыя вынікі гэтымі днямі паказваюць беларускія спартсмены на III Гульнях краін СНД. Скарбонку медалёў серабром папоўнілі нашы грацыі. За дзень да закрыцця форуму беларускія атлеты вядуць адчайную барацьбу за другую пазіцыю ў агульнакамандным заліку.
Галоўны канкурэнт - краіна-гаспадыня Азербайджан. І зараз залаты медаль можа кардынальна змяніць сітуацыю.
Сярэбраным прызёрам у катэгорыі да 51 кг стаў Цімафей Семяненка. Другое месца ў вазе да 92 кг заняў Канстанцін Касьян (падрабязнасці ў відэа).