3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
КХЛ вярнулася ў Беларусь: Сталічнае "Дынама" сустракаецца з "Барысам" з Астаны
22 верасня "Мінск-Арэна" стала цэнтрам лядовых баталій. Кантынентальная хакейная ліга ярка вярнулася ў Беларусь.
Сталічнае "Дынама" стартавала ў першай хатняй сустрэчы супраць "Барыса" з Астаны.
У паядынку рэгулярнага чэмпіянату КХЛ паміж камандамі завяршаецца трэці перыяд. Застаецца 2 хвіліны 54 секунды чыстага гульнявога часу да канца асноўнага часу матча. Але лічбы на табло не адкрыты.
Для каманд гэта сустрэча юбілейная - 35-я па ліку. 18 разоў мацнейшымі былі бела-сінія, 16 разоў больш паспяховым заставаўся калектыў з Астаны. Гэтыя каманды перасякаліся ў цяперашнім рэгулярным чэмпіянаце 13 верасня. На выездзе "зубры" былі мацнешыя з лікам 3:1.
Абсалютна ўсе гледачы на трыбунах крычаць, падтрымліваюць і хварэюць. Тут 15 086 чалавек у адным звяне з камандай.
Сачыце за развіццём падзей у прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5".