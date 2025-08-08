Кубак СНД па конным трохбор'і праходзіць у Ратамцы. Зараз у камандным заліку лідзіруе зборная Беларусі.

9 жніўня для вершнікаў трэці дзень турніру. У праграме - палявыя выпрабаванні. Адзін з самых відовішчных відаў.