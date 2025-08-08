3.71 BYN
Кубак СНД па конным трохбор'і праходзіць у Ратамцы
Кубак СНД па конным трохбор'і праходзіць у Ратамцы. Зараз у камандным заліку лідзіруе зборная Беларусі.
9 жніўня для вершнікаў трэці дзень турніру. У праграме - палявыя выпрабаванні. Адзін з самых відовішчных відаў.
Палявыя выпрабаванні - самы складаны від трохбор'я
Конны спорт - гэта, вядома, дзіўны свет. У ім спалучаюцца сіла, грацыя і мастацтва. Тут вершнік і конь - адзінае цэлае.
У палявых выпрабаваннях даўжыня дыстанцыі, якую пераадольваюць спартсмены, складае крыху больш за 4 км. Хуткасць перамяшчэння дастаткова высокая - у сярэднім 520-570 метраў за хвіліну.
Кубак СНД па трохбор'і, які прымае Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі ў Ратамцы, сабраў наймацнейшых спартсменаў з Беларусі і Расіі - усяго больш за 100 удзельнікаў. Такім чынам і ўзровень турніру высокі. Гэта адзін з самых галоўных стартаў сезона.