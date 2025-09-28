Маляўнічая цырымонія адкрыцця III Гульняў краін СНД прайшла ў Гянджы

Міжнародны алімпійскі камітэт здаецца пад націскам справядлівасці і ўжо вярнуў флаг і гімн спартсменам-паралімпійцам з Беларусі і Расіі. Яшчэ адным імпульсам разумнага сэнсу на верхавіне алімпізму становяцца Гульні краін СНД, якія ў гэтыя дні праходзяць трэці раз у гісторыі, і ў турбулентным для спорту сучасным свеце зноў застаюцца важным маяком. Услед за Беларуссю гэты фестываль спорту прымае Азербайджан.