Медалі і яркія эмоцыі падарылі балельшчыкам беларускія спартсмены на III Гульнях краін СНД
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Азербайджане працягваецца важны для беларускага спорту форум - III Гульні краін СНД, якія ўжо падарылі нашым балельшчыкам шэраг вялікіх дасягненняў і масу эмоцый.
3-га кастрычніка нашы спартсмены, якія ідуць у тройцы агульнага заліку, зноў змагаюцца за ўзнагароды спаборніцтваў. Бліскучае выступленне зборнай па скачках на батуце і 2 узнагароды найвышэйшай пробы ў барацьбе.
Ганна Эйсмант і Андрэй Казлоў з месца падзей у нашым эфіры перададуць усе эмоцыі (падрабязнасці ў відэа).