Мікіта Кацянёў стаў пераможцам на дыстанцыі 10,5 км на Мінскім паўмарафоне
У беларускай сталіцы ў рамках Мінскага паўмарафона адбыўся забег на 10,5 км.
У лёгкаатлетычным ядры стадыёна "Дынама" ўжо вядомы ўсе фінішоры. Дыстанцыю 10,5 км амаль усе ўжо прайшлі. Самым хуткім спартсменам на гэтым маршруце стаў Мікіта Кацянёў.
"Сёння паспяхова прайшла мая дыстанцыя. Палепшыў у параўнанні з 2024 годам прыкладна на 1 хвіліну. Я з самага пачатку задаў свой тэмп і прытрымліваўся яго, таму атрымалася захаваць першую пазіцыю да самага фінішу", - падзяліўся пераможца на дыстанцыі 10,5 км Мікіта Кацянёў.
У 10:00 далі старт паўмарафоннай дыстанцыі 21 км і карпаратыўнай эстафеце, дзе бяре ўдзел каманда Белтэлерадыёкампаніі. Да старту аднаму з журналістаў "Першага інфармацыйнага" ўручылі камеру GoPro, каб ён мог ад першай асобы засняць усе прыгажосці Мінска па яго галоўных дарожных артэрыях.