Мінск прымае міжнародны турнір па пляжным валейболе
4 верасня другі дзень Кубка Перамогі па пляжным валейболе. 12 матчаў убачылі напярэдадні ў самым цэнтры беларускай сталіцы прыхільнікі гэтага віду спаборніцтваў.
На пляцоўцы каля Палаца спорту для гэтых прэстыжных міжнародных спаборніцтваў была пабудавана спецыяльная арэна на 1200 гледачоў. Пары з Расіі, Кубы, Казахстана і, вядома ж, Беларусі змагаюцца за агульную перамогу - 4 верасня праходзяць гульні групавога раўнда. Госці ўражаны арганізацыяй такога маштабнага форуму, улічваючы, што Беларусь упершыню праводзіць такі турнір.
З Гомеля ў сталіцу было дастаўлена 400 тон спецыяльнага кварцавага пяску, а пры ўзвядзенні аб'екта працавалі менавіта айчынныя спецыялісты.
3 верасня беларускі тандэм правёў толькі адну сустрэчу: Вольга Абраменка і Надзея Цішкова ў сваім першым паядынку групавога раўнда сустракаліся з Дар'яй Шуставай і Ульянай Смірновай, якія прадстаўляюць Санкт-Пецярбург. Перамаглі беларускі.
У чацвер, 4 верасня, на турніры лэбютуе наш мужчынскі тандэм, старт гульні ў 12:30. За ходам матча сачыце на тэлеканале "Беларусь 5". Уваход на трыбуны 4 верасня свабодны.