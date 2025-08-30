Мінскае "Юнацтва" - васьміразовы ўладальнік Кубка Руслана Салея. У фінальным матчы турніру сталічная каманда перайграла салігорскі "Шахцёр" - 2:1. У пераможцаў - шайбы на рахунку Літоўчанкі і Шкапцова. У "Шахцёра" галом адзначыўся Чэмерынскі. "Юнацтва" заваявала Кубак краіны рэкордны восьмы раз у сваёй гісторыі і другі год запар.