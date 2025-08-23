На ЧС па веславанні на байдарках і каноэ беларусы выйгралі 5 медалёў

Усім выдатна вядома, што гэта адзін з самых медальных відаў спорту для краіны. Так, пачынаючы з летніх Гульняў у Афінах 2004 года, беларуская флатылія заўсёды знаходзілася на алімпійскім п'едэстале пашаны. Але апошнім часам выездаў на буйныя міжнародныя спаборніцтвы ў нашых экіпажаў было адкрыта мала.