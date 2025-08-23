3.70 BYN
На ЧС па веславанні на байдарках і каноэ беларусы выйгралі 5 медалёў
Па-ранейшаму пад прэсам Еўропы нават спартсмены. Нейтральны статус як лакмусавая паперка. Нягледзячы на гэта беларускіх весляроў ведае ўвесь свет. Цэлы тыдзень спартыўныя балельшчыкі з заміраннем сэрца сачылі за падзеямі ў Мілане. Там праходзіў юбілейны, 50-ты, чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ.
Усім выдатна вядома, што гэта адзін з самых медальных відаў спорту для краіны. Так, пачынаючы з летніх Гульняў у Афінах 2004 года, беларуская флатылія заўсёды знаходзілася на алімпійскім п'едэстале пашаны. Але апошнім часам выездаў на буйныя міжнародныя спаборніцтвы ў нашых экіпажаў было адкрыта мала.
Таму Мілан ацаніў агульны ўзровень. А італьянцы, якім ужо ў лютым прымаць белыя Гульні, змаглі прадэманстраваць арганізатарскія здольнасці, запраўленыя гасціннасцю з дробкай мясцовага каларыту. На чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ пабывала і здымачная група "Галоўнага эфіру".