Памятайце, што ўсё залежыць ад вас! Цылінская адзначае юбілей

8-кратная чэмпіёнка свету, бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў, прыма беларускага веласпорту і шматдзетная мама - Наталля Цылінская прымае віншаванні.

З юбілеем тытулаваную спартсменку павіншаваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што старшыня Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорту і далей будзе таксама шчыра і добрасумленна служыць краіне і рабіць усё для прымнажэння пераможных традыцый айчыннага веласпорту (падрабязнасці ў відэа).