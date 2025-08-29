3.69 BYN
Памятайце, што ўсё залежыць ад вас! Цылінская адзначае юбілей
Аўтар:Алена Гарэльчык
8-кратная чэмпіёнка свету, бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў, прыма беларускага веласпорту і шматдзетная мама - Наталля Цылінская прымае віншаванні.
З юбілеем тытулаваную спартсменку павіншаваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што старшыня Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорту і далей будзе таксама шчыра і добрасумленна служыць краіне і рабіць усё для прымнажэння пераможных традыцый айчыннага веласпорту (падрабязнасці ў відэа).