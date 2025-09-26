3.64 BYN
Паралімпійскі камітэт Беларусі поўнасцю адноўлены ў правах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міжнародны паралімпійскі камітэт (МПК) зацвердзіў паўнавартаснае аднаўленне членства Паралімпійскага камітэта Беларусі, піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу МПК.
На генеральнай асамблеі арганізацыі, якая праходзіць у Сеуле, дэлегаты ў першым туры галасавання не падтрымалі прапанову аб поўным прыпыненні членства Паралімпійскага камітэта Беларусі - супраць выступілі 111 чалавек са 176. У другім туры большасць членаў МПК таксама прагаласавала супраць частковага адхілення нашай арганізацыі (103 са 176). Такім чынам, Паралімпійскі камітэт Беларусі быў поўнасцю адноўлены ў правах.
Раней такое ж рашэнне было прынята ў дачыненні да Паралімпійскага камітэта Расіі. Членства абедзвюх краін у МПК былр часткова прыпынена ў 2023 годзе.