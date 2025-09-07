3.70 BYN
Садружнасць у Сочы - як беларуская каманда па біятлоне ўвайшла ў алімпійскі сезон
Аўтар:Андрэй Казлоў
Першы этап Кубка Садружнасці па біятлоне адкрыў міжнародны сезон у Сочы. Біятлон як від спорту лічыцца адным з самых высакарэйтынгавых у Беларусі, яго таксама называюць самым народным.
Біятланісткі Ксенія Варабей і Ірына Шаклеіна выйшлі на старт адзіночнай змяшанай эстафеты. Гонка з самых першых імгненняў ішла па ўсіх драматычных канонах - беларускі тут жа ўвязаліся ў вострасюжэтную барацьбу і ўтрымалі такі каштоўны для іх бронзавы медаль (падрабязнасці ў відэа).