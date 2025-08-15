Глядзець анлайнПраграма ТБ
Спаборніцкі азарт запальваў сэрцы на спартакіядзе СМІ

Спорт і спаборніцкі азарт - гэта ўсё 16 жніўня назіралі ў знакамітых Стайках на алімпійскай базе падрыхтоўкі. Аднак на авансцэне не прафесіяналы, а спартсмены-аматары, сярод якіх і каманда Белтэлерадыёкампаніі.

Рэспубліканская спартакіяда СМІ аб'ядноўвае сваёй любоўю да спорту, дзе кожны можа на нейкі час паказаць сябе вялікім атлетам.

Па атмасферы - суперспартыўнае шоу з элементамі барацьбы на мяжы.

Асаблівай увагай карыстаўся футбольны турнір, дзе да фіналу дабралася і каманда Белтэлерадыёкампаніі. У нашай каманды серабро.

У дартс дасканалая філасофія. Прадстаўнік нашай каманды Андрэй Іванец стаў чэмпіёнам.

Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі ваявалі і за сябе, і за каманду. Лёгкаатлеты паказалі сябе на ўзроўні. У дзяўчат стала лепшай Жанна Ціхановіч. У мужчын стараўся Ілья Цвяткоў.

Спартакіяда СМІ - выдатнае спаборніцтва, каб і пазмагацца з роўнымі, і ўбачыць калег у зусім незвычайным амплуа. Канкурэнцыя здаровая прысутнічае ў медыяполі.

Усяго спартакіяда сёлета сабрала 20 каманд, а гэта больш за 500 чалавек, якія сапернічаюць за званне самага спартыўнага.

Адзначым, дзеючым чэмпіёнам першынства з'яўляецца Белтэлерадыёкампанія, нашым хлопцам і дзяўчатам трэба абараніць гэты тытул. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў пройдзе 17 жніўня.