Спаборніцкі азарт запальваў сэрцы на спартакіядзе СМІ
Спорт і спаборніцкі азарт - гэта ўсё 16 жніўня назіралі ў знакамітых Стайках на алімпійскай базе падрыхтоўкі. Аднак на авансцэне не прафесіяналы, а спартсмены-аматары, сярод якіх і каманда Белтэлерадыёкампаніі.
Рэспубліканская спартакіяда СМІ аб'ядноўвае сваёй любоўю да спорту, дзе кожны можа на нейкі час паказаць сябе вялікім атлетам.
Па атмасферы - суперспартыўнае шоу з элементамі барацьбы на мяжы.
Асаблівай увагай карыстаўся футбольны турнір, дзе да фіналу дабралася і каманда Белтэлерадыёкампаніі. У нашай каманды серабро.
У дартс дасканалая філасофія. Прадстаўнік нашай каманды Андрэй Іванец стаў чэмпіёнам.
Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі ваявалі і за сябе, і за каманду. Лёгкаатлеты паказалі сябе на ўзроўні. У дзяўчат стала лепшай Жанна Ціхановіч. У мужчын стараўся Ілья Цвяткоў.
Спартакіяда СМІ - выдатнае спаборніцтва, каб і пазмагацца з роўнымі, і ўбачыць калег у зусім незвычайным амплуа. Канкурэнцыя здаровая прысутнічае ў медыяполі.
Усяго спартакіяда сёлета сабрала 20 каманд, а гэта больш за 500 чалавек, якія сапернічаюць за званне самага спартыўнага.
Адзначым, дзеючым чэмпіёнам першынства з'яўляецца Белтэлерадыёкампанія, нашым хлопцам і дзяўчатам трэба абараніць гэты тытул. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў пройдзе 17 жніўня.