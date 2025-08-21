Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мілане завяршыўся другі спаборніцкі дзень чэмпіянату свету па веславанні на байдарках і каноэ

У Мілане завяршыўся другі спаборніцкі дзень чэмпіянату свету па веславанні на байдарках і каноэ. Беларускія лодкі парадавалі сваімі вынікамі. Так, у ранішнюю сесію праходзілі кваліфікацыйныя заезды. Нашы ва ўсіх нумарах праграмы трапілі ў паўфіналы, а таксама гарантавалі 5 гонак за медалі.

У горадзе моды, архітэктуры, мастацтва, гастраноміі і, вядома, спорту працуе здымачная група "Першага інфармацыйнага" (падрабязнасці ў відэа).