Упершыню на п'едэстал дарослых спаборніцтваў трапіў юніёр Аляксандр Галяк

Абсалютнай чэмпіёнкай Адкрытага першынства Беларусі па біятлоне стала Дзінара Смольская. Услед за перамогай у спрынце яна заваявала і золата ў мас-старце. Дзінара паказала выдатны ход па дыстанцыі і якасную стральбу. А ў мужчын у адсутнасць Антона Смольскага ўпершыню на подыум дарослых спаборніцтваў трапіў юніёр Аляксандр Галяк.