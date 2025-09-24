Глядзець анлайнПраграма ТБ
Упершыню на п'едэстал дарослых спаборніцтваў трапіў юніёр Аляксандр Галяк

Абсалютнай чэмпіёнкай Адкрытага першынства Беларусі па біятлоне стала Дзінара Смольская. Услед за перамогай у спрынце яна заваявала і золата ў мас-старце. Дзінара паказала выдатны ход па дыстанцыі і якасную стральбу. А ў мужчын у адсутнасць Антона Смольскага ўпершыню на подыум дарослых спаборніцтваў трапіў юніёр Аляксандр Галяк.

Завяршыўся чэмпіянат Беларусі адкрытага фармату па летнім біятлоне, пры гэтым завяршыўся ён пераможна для Дзінары Смольскай. А вось Антон Смольскі сёння на дыстанцыю не выйшаў, даўшы шанц астатнім.

Лепшым сярод мужчын стаў Сцяпан Данілаў, але характэрна, што ўпершыню на подыумнай тройцы апынуўся яшчэ і юніёр Аляксандр Галяк, які ўжо стукаецца ў дзверы нацыянальнай каманды (глядзіце відэа).

Разделы:

СпортБіятлон