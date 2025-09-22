Усе лідары зборнай Беларусі па біятлоне ўдзельнічаюць у Адкрытым чэмпіянаце краіны

І галоўнае - у страі ўся наша эліта, і для гледачоў свабодны ўваход.

Спрынты пройдуць 23 верасня: у 09:45 старт жаночай гонкі, у 11:15 на дыстанцыю адправяцца хлопцы.

У чацвер будзем сачыць за мас-стартамі: у 09:45 - дзяўчаты, у 11:20 завершаць чэмпіянат хлопцы.