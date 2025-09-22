3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Усе лідары зборнай Беларусі па біятлоне ўдзельнічаюць у Адкрытым чэмпіянаце краіны
Вялікі біятлон вяртаецца ў Беларусь. Адкрыты чэмпіянат краіны будзе праходзіць на базе знакамітага спарткомплекса ў Раўбічах з 23 верасня.
Гэты Адкрыты чэмпіянат Беларусі адрознівае асабліва тое, што прадакшн найвышэйшага ўзроўню арганізуе тэлеканал "Беларусь 5". І спрынтарскія гонкі, і мас-старты ўбачыць уся аўдыяметрыя ў фармаце паказу Кубка Садружнасці і іншых буйных міжнародных стартаў.
І галоўнае - у страі ўся наша эліта, і для гледачоў свабодны ўваход.
Спрынты пройдуць 23 верасня: у 09:45 старт жаночай гонкі, у 11:15 на дыстанцыю адправяцца хлопцы.
У чацвер будзем сачыць за мас-стартамі: у 09:45 - дзяўчаты, у 11:20 завершаць чэмпіянат хлопцы.
Нагадаем, што ў верасні наша зборная ўжо выступала на летнім этапе Кубка Садружнасці ў Сочы, дзе Антон Смольскі заваяваў золата ў заключнай гонцы этапа, у гонцы праследавання.